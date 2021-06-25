Услуги психолога, няни и охраны: как Parimatch Tech завоевывает позицию лучшего работодателя в IT

В бенефит-кафетерии доступны больше десяти опций, включая заботу о здоровье и уход за домом.

Parimatch Tech запустила специальный кафетерий, где предлагает команде бенефиты на выбор. Среди опций — медицинская страховка (четыре страховые компании на выбор по две программы), страхование родственников, тренажерный зал, покупка спортивного инвентаря, массаж, клининговые услуги, стоматология, сеансы с психологом, услуги няни, охранных агентств и консультации юристов.

"По данным опроса Glassdoor, привлекательные бенефиты — главный фактор для половины кандидатов при выборе места работы. При этом четыре из пяти сотрудников предпочтут дополнительные возможности, а не повышение зарплаты. Мы в Parimatch Tech долгое время предлагали одинаковый и достаточно базовый набор бенефитов для всех, но проведя аналитику поняли, что "причиняем добро": ряд опций банально не пользовался спросом. Сейчас в рамках бенефит-кафетерия мы даем выбор, и каждый может найти именно то, что ему нужно. Одна из целей такого подхода — облегчить жизнь команд во время удаленной работы благодаря услугам и сервисам", — отмечает Татьяна Давыдова, Chief Talent Officer в Parimatch Tech.

Согласно последнему исследованию компании GRC, Parimatch Tech вошла в десятку лучших работодателей Украины. Запуск новой программы бенефитов — еще один шаг, чтобы создать для команды более комфортные условия работы.

Бенефит-кафетерий работает на базе HR-системы компании. Для получения компенсации нужно лишь заполнить необходимую информацию в личном кабинете и прикрепить чек.

"Чтобы определить, какие бенефиты предоставить на выбор, наша C&B-команда провела опрос: мы составили общий список, попросили коллег дополнить его своими предложениями и выбрали 15 топовых позиций. Далее провели тендеры, подписали контракты. Ну и, конечно, автоматизировали процесс, доработав C&B-модуль нашей HR-системы", — комментирует Ольга Щербина, Center of Expertise Head в Parimatch Tech.

Часть услуг в новой программе компания компенсирует не полностью — например, обучение и услуги психолога покрываются только частично. Это сделано для того, чтобы сохранить мотивацию использовать сервисы максимально эффективно.

"Практика показывает, что при полной компенсации программ обучения уровень вовлечения резко падает — если человек не платит за свое развитие, то относится к процессу менее серьезно. А для нас важно, чтобы наши инициативы действительно помогали развиваться коллегам", — подчеркивает Дарья Толочко, C&B Team Lead в Parimatch Tech.

Учитывая реалии пандемии, помимо услуг и сервисов, на выбор Parimatch Tech предоставляет ряд бенефитов всем членам команды по умолчанию — медицинскую страховку, компенсацию части затрат на обучение, а также офисное кресло на дом.

В то же время формат бенефит-кафетерия позволяет сделать набор услуг и сервисов более гибким и полезным. Если раньше сотрудники использовали его опции всего на 40%, то сейчас показатель достиг 90%.