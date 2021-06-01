В Україні обмежили рух вантажівок

З 1 червня в Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення при температурі +28˚С.

Джерело: Укравтодор у Facebook

Дослівно: "До уваги водіїв вантажівок: відсьогодні (1 червня – ред.) рух державними дорогами у спеку заборонено".

Деталі: Заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Водночас дозволено їздити у спеку вантажівкам, які перевозять небезпечні вантажі, те, що швидко псується, живих тварин і птицю, а також вантажівкам, діяльність яких пов’язана із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Наразі на дорогах встановили відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Водії можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Адреси місць відстою вздовж державних доріг та TIR-паркінги можна знайти за вказівниками або на Google мапі.

Українська правда