Торік на дороги витратили втричі більше коштів з держбюджету, ніж планували

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Загальні витрати держбюджету на будівництво доріг за 2021 рік становили 132 млрд грн - це майже втричі більше, ніж планувалось на початку року під час прийняття бюджету-2021.

Про це йдеться у аналізі бюджету від Центру економічної стратегії.

Зазначається, що разом із витратами місцевих бюджетів сума досягла у сукупності 178 млрд грн - це на 40% більше за витрати України на оборону (128 млрд грн у зведеному бюджеті).

Експерти підрахували, що минулоріч доходи державного бюджету виявилися на 18% вищими за заплановані у січні (видатки зросли на 13%), а бюджет у бік збільшення переглядали п’ять разів.

"Бюджет багато "заробив" за рахунок високої промислової інфляції в Україні (індекс промислових цін становив +62% рік до року) - завдяки цьому номінальний ВВП має виявитися набагато більшим, ніж прогнозувалося на початку року.

Левову частку додаткових доходів було витрачено саме на дороги (+85 млрд грн). Видатки на оборону за рік збільшили (у порівнянні із запланованим у січні) на 8,5 млрд грн, на внутрішні силові органи - на 8,7 млрд, соціальні видатки - на 26 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому, завдяки збільшенню доходів бюджету і отриманню "подарунку" у вигляді розподілу SDR Міжнародним валютним фондом, Україна змогла дозволити собі запозичувати менше, ніж планувалося, а бюджетний дефіцит скоротився.

"Його розмір очікувався на рівні 247 млрд грн (або 6% ВВП), а фактично становив 198 млрд грн (приблизно 3,6% очікуваного ВВП у 2021-му році).

Дефіцит міг би стати ще меншим, якби протягом року зростання доходів не супроводжувалося постійним переглядом видатків у бік збільшення", - кажуть в ЦЕС.

"Бюджет на 2021 рік при прийнятті мав три основні особливості: підвищення мінімальної заробітної плати, величезний дефіцит, необмежені можливості уряду надавати державні гарантії по боргах. "Мінімалку" дійсно підвищили, а прогнози по дефіциту, на щастя, не справдилися, адже номінальні доходи бюджету суттєво перевищили очікування уряду, а ВВП зріс набагато суттєвіше, ніж за офіційним прогнозом КМУ.

Загалом, якщо подивитися у десятирічній перспективі, перерозподіл ВВП через публічні фінанси продовжує поступово знижуватися. Це у загальному випадку позитивно для економічного зростання, адже залишає більше ресурсів у розпорядженні більш ефективних приватних агентів", - заявила заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

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Економічна правда