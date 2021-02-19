"Прозорро" та "Прозорро.Продажі" стануть акціонерними товариствами

Держпідприємства "Прозорро" та "Прозорро.Продажі" розпочнуть процес перетворення на акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі.

Про це повідомляє заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді та пресслужба Прозорро.Продажі.

Відповідний наказ Мінекономіки щодо корпоратизації ДП набирає чинності 1 березня 2021 року.

"Тепер із двох успішних стартапів вони переходять на нову сходинку свого розвитку та можуть стати інструментами державно-приватного партнерства", - прокоментувала Панаіотіді.

Раніше платформи належали до сфери управління Мінекономіки. Контроль за виконанням наказу покладено на Світлану Панаіотіді.

Довідка: "Прозорро.Продажі" - система для продажу державного та комунального майна на електронних аукціонах. "Прозорро" - система для проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт і послуг державними установами.

Економічна правда