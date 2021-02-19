"Прозорро" и "Прозорро.Продажи" станут акционерными обществами
Госпредприятия "Прозорро" и "Прозорро.Продажи" начнут процесс преобразования в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству.
Об этом сообщает заместительница министра экономики Светлана Панаиотиди и пресс-служба Прозорро.Продажи.
Соответствующий приказ Минэкономики по корпоратизации ГП вступает в силу 1 марта 2021 года.
"Теперь из двух успешных стартапов они переходят на новую ступень своего развития и могут стать инструментами государственно-частного партнерства", - прокомментировала Панаиотиди.
Ранее платформы принадлежали к сфере управления Минэкономики. Контроль за выполнением приказа возложен на Светлану Панаиотиди.
Справка: "Прозорро.Продажи" - система для продажи государственного и коммунального имущества на электронных аукционах. "Прозорро" - система для проведения тендеров на закупку товаров, работ и услуг государственными учреждениями.
Экономическая правда
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