"Прозорро" и "Прозорро.Продажи" станут акционерными обществами

Госпредприятия "Прозорро" и "Прозорро.Продажи" начнут процесс преобразования в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству.

Об этом сообщает заместительница министра экономики Светлана Панаиотиди и пресс-служба Прозорро.Продажи.

Соответствующий приказ Минэкономики по корпоратизации ГП вступает в силу 1 марта 2021 года.

"Теперь из двух успешных стартапов они переходят на новую ступень своего развития и могут стать инструментами государственно-частного партнерства", - прокомментировала Панаиотиди.

Ранее платформы принадлежали к сфере управления Минэкономики. Контроль за выполнением приказа возложен на Светлану Панаиотиди.

Справка: "Прозорро.Продажи" - система для продажи государственного и коммунального имущества на электронных аукционах. "Прозорро" - система для проведения тендеров на закупку товаров, работ и услуг государственными учреждениями.

Экономическая правда