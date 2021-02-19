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"Північний потік-2" будують ударними темпами до дня Росії – розвідка

П'ятниця, 19 лютого 2021, 14:10
 

Служба зовнішньої розвідки стверджує, що Російська Федерація нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями, будуючи "Північний потік-2", оскільки поспішає закінчити його до 12 червня – дня Росії.

Джерело: Пресслужба зовнішньої розвідки України

Деталі: Як зазначають у розвідці, йдеться про дотримання суднами забезпечення затвердженого маршруту під час переходу з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії.

За даними розвідки, упродовж останніх місяців судна "Фінвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" та "Юрий Топчев" неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів, рух суден якою заборонений.

У СЗР зазначають, що Росія добудовує трубопровід "ударними темпами", тому на глибинах 65-70 м труба укладається вдвічі швидше, ніж на значно менших глибинах. Такий темп обумовлений політичним рішенням – якнайшвидше завершити будівництво, приурочивши його до дня Росії – 12 червня.

Передісторія:

Російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "північний потік-2", опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна. 

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

Судно-трубоукладач "Фортуна" в лютому успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб "Північного потоку-2".

Українська правда

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Північний потік РФ

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