"Северный поток-2" строят ударными темпами ко Дню России - разведка

Служба внешней разведки утверждает, что Российская Федерация пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями, строя "Северный поток-2", поскольку спешит закончить его до 12 июня – дня России.

Источник: Пресс-служба внешней разведки Украины

Детали: Как отмечают в разведке, речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании.

По данным разведки, в последние месяцы судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, движение судов которой запрещен.

В СВР отмечают, что Россия достраивает трубопровод "ударными темпами", поэтому на глубинах 65-70 м труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением - как можно быстрее завершить строительство, приурочив его ко Дню России - 12 июня.

Предыстория:

Российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", который строит "Северный поток-2", оказался под санкциями США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.

После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая покинула проект российского газопровода.

Судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно в феврале провело морские испытания и приступило к прокладке труб "Северного потока-2".