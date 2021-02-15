Генпрокуратура підозрює екс–топменеджера "Нафтогазу" у 150-мільйонних збитках державі

Андрій Фаворов

Прокурори Офісу Генерального прокурора з'ясовують деталі операцій з купівлі-продажу газу між державним НАК "Нафтогаз України" та компанією "ЕРУ Трейдінг".

Про це йдеться у листі Офіса Генерального прокурора на адресу Міністерства енергетики, який є у розпорядженні Економічної правди.

Слідчі вважають, що у період листопада 2018 року–січня 2019 року службові особи "Нафтогазу", діючи за попередньою змовою, розробили "злочинну схему заволодіння майном" "Нафтогазу" шляхом реалізації газу підконтрольним суб'єктам господарювання за заниженими цінами.

"В подальшому виручений газ продавався за ринковими цінами, внаслідок чого були отримані надприбутки, спричинивши НАК "Нафтогаз України" тяжкі наслідки", – йдеться у листі.

За версією Офісу ГПУ, метою цієї операції було незаконне збагачення.

Прокурори нагадують, що у зв'язку зі зміною схеми продажу газу з 1 жовтня 2018 року постачання і продаж газу промисловим та комерційним підприємствам почав реалізовуватися через новостворену дочірню "ГК Нафтогаз Трейдинг".

"Однією з таких приватних компаній стало ТОВ "Еру Трейдінг", кінцевим бенефіціарним власником якої до 9 лютого 2019 року був Фаворов Андрій Михайлович, який фактично з 26 листопада 2018 року працював у НАК "Нафтогаз України" на посаді директора дивізіону "інтегрований газовий бізнес", мав статус члена правління, тимчасово здійснював повноваження голови правління "Укргазвидобування"", – йдеться у листі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Фаворов за попередньою змовою з керівництвом "Нафтогазу" впродовж листопада 2018 року – січня 2019 року організував продаж 147 млн куб. м. природного газу по ланцюгу постачання від "Нафтогазу" до "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та до "Еру Трейдінг" за заниженою ціною близько 8,4 тис грн. за 1 тис. куб.м.

"Вказаний об'єм природного газу упродовж листопада 2018 – січня 2019 "Еру Трейдінг" реалізувало "Укртрансгазу" за ринковою ціною близько 9,5 тис грн за 1 тис. куб. м", – зазначають слідчі.

Ймовірна сума збитків сягає 153,2 млн грн.

Нагадуємо:

Андрій Фаворов залишив посаду директора з інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" 1 квітня 2020 року.

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Економічна правда