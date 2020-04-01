Топменеджер "Нафтогазу" йде з посади

Андрій Фаворов залишає пост директора з інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Також Фаворов припиняє тимчасово здійснювати повноваження генерального директора АТ "Укргазвидобування".

Зазначається, що кадрові зміни відбуваються в межах продовження трансформації групи "Нафтогаз".

Діяльність з видобутку та реалізації газу була об’єднана в один дивізіон на період дії ПСО (покладення спеціальних обов’язків). З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

"Дія ПСО припиняється, а відтак "Нафтогаз" адаптує структуру до нових ринкових умов та переглядає логіку інтеграції. Інтегрований газовий бізнес, згідно з планами подальшої трансформації НАК "Нафтогаз України", буде розділений на два дивізіони – з видобування і комерційної діяльності. Наразі триває їх формування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у пресслужбі, під керівництвом Фаворова дивізіон оптимізував програму видобутку газу, запровадив оцінку економічної ефективності інвестиційних програм і продовжив диверсифікацію поставок газу з Європи.

"Завдяки цій роботі Україна увійшла в опалювальний сезон 2019-2020 з рекордними запасами газу за останні 10 років. Це посилило позицію Нафтогазу у переговорах із Газпромом щодо транзиту, які завершилися успішно для країни", - йдеться в повідомленні.

Особа, яка тимчасово заміщує генерального директора АТ "Укргазвидобування", – Олександр Романюк, перший заступник генерального директора.

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Економічна правда