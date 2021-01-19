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Зеленський затвердив склад Ради з питань розвитку малого бізнесу

Вівторок, 19 січня 2021, 09:00
 

Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження складу Ради з питань розвитку малого підприємництва.

Джерело: Офіс президента, указ №18/2021

Деталі: Очолила Раду заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко. Секретарем призначена генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу президента Олена Дьяченко.

У склад Ради також увійшли заступниця міністра фінансів, заступник голови Податкової, заступник голови Виконкому реформ, нардеп Андрій Мотовиловець ("Слуга народу"), міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо: На першому засіданні Ради домовились якнайшвидше підготувати рішення щодо проблемних питань бізнесу.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного розв'язання проблем мікробізнесу.

Українська правда

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