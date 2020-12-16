Єрмак каже, що Зеленський взявся за проблему з ФОПами

Президент Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу.

Про це заявив керівник Офісу голови держави Андрій Єрмак, передає пресслужба Офісу президента.

За його словами, до цього дорадчого органу увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок і об’єднань підприємців мікро- та малого бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу президента.

За словами Єрмака, в результаті мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема деталі використання РРО.

"Зеленський глибоко усвідомлює соціальну функцію системи спрощеного оподаткування та важливість мікро- та малого бізнесу для соціальної й політичної стабільності в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Саме тому максимальну увагу урядовців президент звертає на допомогу малому бізнесу на період карантинних заходів. Зокрема, йдеться про мораторій на податкові перевірки та продовження реформи податкових органів", – повідомив керівник Офісу голови держави.

Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановане на 18 грудня.

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Економічна правда