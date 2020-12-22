Зеленський створив Раду з питань розвитку малого бізнесу

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань ровитку малого підприємництва, на першому засіданні Ради домовились якнайшвидше підготувати рішення щодо проблемних питань бізнесу.

Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з документом, цей консультативно-дорадчий орган при президентові створюється з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головою Ради Зеленський призначив заступника голови Офісу президента Юлію Свириденко - вона повинна у 5-денний термін внести свої пропозиції щодо персонального складу Ради.

Повідомляється, що в ОП відбулося перше засідання Ради.

"Андрій Єрмак закликав учасників максимально швидко організувати роботу органу та в короткі строки опрацювати пропозиції й підготувати рішення щодо розв'язання проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національній раді реформ при президентові України", - додали в Офісі президента.

"Давайте працювати швидко, конкретно й ефективно… Настав час, коли треба зібрати всіх разом, почути всіх і напрацювати державницьке рішення, щоб люди в пандемію та непрості часи відчували, що влада ними опікується", - зазначив Єрмак.

За його словами, має бути побудований ефективний діалог з підприємцями для виправлення помилок і напрацювання конструктивних рішень.

"Тут немає ніякої політики - лише побудова сильної економіки. Без мікро- та малого бізнесу це неможливо зробити… Є запит суспільства, щоб була справедливість для всіх", - сказав він.

Юлія Свириденко додала, що персональний склад Ради доопрацьовується й буде невдовзі затверджений.

"Важливо, що це початок широкого діалогу із залученням підприємців зі всіх областей. І головне, що ми почуємо реальну економічну - незаполітизовану - проблематику, яка дасть нам змогу ініціювати відповідні зміни до законодавства й напрацювати їх разом з депутатами, щоб були ухвалені відповідні законопроекти чи відповідні постанови Кабміну", - сказала вона.

"Хочемо почути пропозиції, у першу чергу від ФОПівських організацій, які уособлюють мале та мікропідприємництво в Україні. Ми хочемо послухати, що їх не влаштовує в існуючій системі", - заявив заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

"Рада буде працювати як дорадчий орган в Офісі президента на регулярній основі. Ми кожного місяця будемо збиратися для того, щоб дивитися, чи є в нас прогрес. Я думаю, що в такому постійному діалозі ми зможемо напрацювати реальні рішення, які допоможуть розвитку тих, хто самозайнятий", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу.

Економічна правда