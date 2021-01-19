Зеленский утвердил состав Совета по вопросам развития малого бизнеса

Moneyveo, MyCredit и другие "быстрозаймы": кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации Чистый доход двадцати крупнейших микрофинансовых организаций в 2019 году превысила 11 млрд грн. Сколько и кто зарабатывает на быстрых кредитах? (укр)

10 самых ожидаемых технологий и событий: чем удивят мир в 2021 году Наклейка для выявления коронавируса, новые электромобили от технологических гигантов и поиски жизни на Марсе. Что еще ждет мир в 2021 году? (укр)