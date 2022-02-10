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Смартфон за вакцину: якими можуть бути пристрої для пенсіонерів

Четвер, 10 лютого 2022, 10:58 - Дана Гордійчук
 
unsplash

Влада пообіцяла вакцинованим пенсіонерам безкоштовні та сучасні смартфони: вони будуть обладнані фронтальною камерою та LTE.

Про це йдеться у статті ЕП.

Особи старше 60 років, що пройшли курс вакцинації від COVID-19, отримають на руки смартфони з фронтальною камерою з роздільною здатністю 8 мегапікселів. 

Це потрібно, аби пристрій міг проводити ідентифікацію за обличчям. Це знадобиться, наприклад, аби отримати цифровий підпис у застосунку "Дія".

Також смартфони матимуть модуль NFC, який дозволяє безконтактно оплатити смартфоном будь-який товар або послугу. За таким принципом працюють віртуальні картки для виплат за програмою "єПідтримка".

Крім цього, до базових характеристик віднесено стандарт високошвидкісного зв’язку LTE. 

Читайте більше у статті ЕП: ЄБабуся та єДідусь: кому дадуть безкоштовні смартфони і хто заплатить за атракціон небаченої щедрості 

Нагадуємо:

Усі вакциновані громадяни України віком понад 60 років отримають від держави смартфон та пільговий тариф на інтернет.

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технології влада

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