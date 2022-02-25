Гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії: як це зробити

За кошти єПідтримки можна допомогти фінансово українській армії.

Про це повідомляє прес-служба "Дії" у Telegram.

Там пояснюють, що завдяки мобільному застосунку з онлайн-платежів Portmone перерахувати кошти можна в кілька кліків:

перейти у Portmone за посиланням ; ввести суму, яку хочете внести на підтримку військових; сплатити карткою єПідтримка. Переказ без комісії.

"Ваші кошти з єПідтримки надійдуть до Фонду "Повернись живим (https://savelife.in.ua/)". Ці гроші можуть врятувати життя наших захисників, які перебувають у зонах бойових дій та які зараз гідно долають атаку агресора", - йдеться у повідомленні.

У "Дії" додають, що з Portmone можна перевести як всі кошти, так і певну частину. А за інші - сплатити комуналку тощо.

Також перевести кошти з єПідтримки на підтримку українській армії можна через ПриватБанк, Альфа-Банк та Монобанк.

"Внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Нагадаю, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим". За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік.

Ви можете також переказати кошти через єПідтримку, якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку. Очікуємо, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом", - додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку Дія", - додав він.

Економічна правда