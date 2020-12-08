З початку року пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" впав на 66%

За 11 місяців 2020 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 4,8 млн пасажирів - це на 66% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (14,2 млн пасажирів).

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

Зазначається, що за 11 місяців року було 448 738 трансферних пасажирів - на 85,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року (3,077 млн).

За листопад 2020 року аеропорт обслужив 303 399 пасажирів - це на 73,3% менше, ніж у листопаді 2019-го (1,137 млн)

Нагадаємо:

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за 8 місяців 2020 року обслужив 3,5 млн пасажирів - це на 65% менше аналогічного періоду 2019 року (9,9 млн осіб).

Економічна правда