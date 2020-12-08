С начала года пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал на 66%

За 11 месяцев 2020 года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 4,8 млн пассажиров - это на 66% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (14,2 млн пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что за 11 месяцев года было 448 738 трансферных пассажиров - на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,077 млн).

За ноябрь 2020 года аэропорт обслужил 303 399 пассажиров - это на 73,3% меньше, чем в ноябре 2019-го (1,137 млн).

Напомним:

Международный аэропорт "Борисполь" за 8 месяцев 2020 года обслужил 3,5 млн пассажиров - это на 65% меньше аналогичного периода 2019 года (9,9 млн человек).

Экономическая правда