З початку року пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" впав на 65%

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за 8 місяців 2020 року обслужив 3,5 млн пасажирів - це на 65% менше аналогічного періоду 2019 року (9,9 млн осіб).

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на дані адміністрації авіапідприємства.

Зазначається, що серед обслужених пасажирів 2,3 млн - пасажири регулярних рейсів (-69% до аналогічного періоду минулого року), 1,1 млн - нерегулярних (-50%).

При цьому, кількість трансферних пасажирів зменшилася на 82,6% - до 402 746 (роком раніше цей показник становив 2,3 млн). Частка трансферу в загальному пасажиропотоці знизилася з 23% до 11,5%.

Водночас у серпні пасажиропотік становив 656 тис пасажирів (-60%).

Нагадаємо:

Аеропорт Бориспіль в липні 2020 року наростив пасажиропотік майже в 7 разів у порівнянні з червнем до 328,7 тис осіб.