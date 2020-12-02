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У справі Микитася взяли під арешт посадовця МВС

Середа, 2 грудня 2020, 16:05
 

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Костянтина Дубоноса, який фігурує у справі про заволодіння майном Нацгвардії. 

Джерело: Спеціальна антикорупційна прокуратура, ЦПК

Деталі: Суд обрав Дубоносу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн гривень застави.

Строк дії запобіжного заходу - до 30 січня 2021 року.

За версією слідства, Дубонос отримав від Микитася хабар у вигляді паркомісця за 250 тисяч грн. А натомість той на папері зменшив суму збитків від справи з 81 млн до 7 млн грн.

На засіданні прокурор повідомив, що між посадовцем "Укрбуду" та нинішнім заступником голови ОП Олегом Татаровим відбувалася переписка, в якій Татаров надсилав скан паспорту особи, на яку треба було зареєструвати паркомісце зі 100% знижкою.

Відзначається, що Микитась підтвердив передачу хабара Дубоносу під час допиту.

Що було раніше: 1 грудня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні нового злочину колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі держкомпанії "Укрбуд".

Передісторія:

Національне антикорупційне бюро також розслідує справу проти заступника керівника Офісу президента Олега Татарова стосовно його можливої причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася.

Суд виніс вироки у справі Микитася про заволодіння коштами Нацгвардії. Аліса Гринчук та Олена Солома отримали до 4 років позбавлення волі за підробку документів та приховання злочину. Вони були оцінювачками у справі.

Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні минулого року.

Татаров раніше заявляв, що в Україні мають звільнити директора НАБУ Артема Ситника, проте в ОП від його слів відхрестилися, заявивши, що це особиста думка Татарова.

Українська правда

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