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В деле Микитася взяли под арест чиновника МВД

Среда, 2 декабря 2020, 16:05
 

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса, который фигурирует в деле о завладении имуществом Нацгвардии.

Источник: Специальная антикоррупционная прокуратура, ЦПК

Детали: Суд избрал Дубоносу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн гривен залога.

Срок действия меры пресечения - до 30 января 2021 года.

По версии следствия, Дубонос получил от Микитася взятку в виде паркоместа за 250 тысяч грн. А взамен тот на бумаге уменьшил сумму убытков от дела с 81 млн до 7 млн ​​грн.

На заседании прокурор сообщил, что между должностным представителем "Укрбуда" и нынешним заместителем председателя ОП Олегом Татаровым происходила переписка, в которой Татаров посылал скан паспорта человека, на которого надо было зарегистрировать паркоместо со 100% скидкой.

Отмечается, что Микитась подтвердил передачу взятки Дубоносу во время допроса.

Что было раньше: 1 декабря 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении нового преступления бывшему народному депутату Максиму Микитасю по делу госкомпании "Укрбуд".

Предыстория:

Национальное антикоррупционное бюро также расследует дело против заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова относительно его возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася.

Суд вынес приговоры по делу Микитася о завладении средствами Нацгвардии. Алиса Гринчук и Елена Солома получили до 4 лет лишения свободы за подделку документов и сокрытие преступления. Они были оценщиками по делу.

Сам Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре прошлого года.

Татаров ранее заявлял, что в Украине должны уволить директора НАБУ Артема Сытника, однако в ОП от его слов открестились, заявив, что это личное мнение Татарова.

Украинская правда

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