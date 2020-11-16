Суд виніс вироки у справі Микитася про заволодіння коштами Нацгвардії 

Аліса Гринчук та Олена Солома отримали до 4 років позбавлення волі за підробку документів та приховання злочину. Вони були оцінювачками у справі.

Про це повідомляє Слово і діло.

Солом’янський суд м. Києва визнав винними Алісу Гринчук та Олену Солома у причетності до заволодіння Максимом Микитасем понад 81 мільйона гривень Національної гвардії України.

Суд призначив їм позбавлення волі на 4 та 3 роки відповідно з іспитовими строками у 2 роки та 1 рік.

Зазначається, що оцінювачки також пішли на угоду про визнання винуватості з прокурором САП.

Нагадаємо:

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці, біля станції метро "Червоний хутір".

Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 млн грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні минулого року.