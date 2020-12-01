Німеччина запровадить податкову знижку для людей, які працюють з дому

Уряд Німеччини планує ввести податкову знижку для людей, які працюють з дому під час пандемії, щоб допомогти компенсувати більш високі витрати на опалення, електрику та інші рахунки.

Про це повідомляє The Local.

Коаліція Ангели Меркель узгодила пропозицію, яка дозволить співробітникам, які працюють з дому, скоротити свій річний податковий рахунок на 5 євро за робочий день до максимальної суми 600 євро в рік.

Міністр фінансів Олаф Шольц сказав, що запропонований закон, який, як очікується, буде схвалений парламентом в грудні, "хороший для робітників" і "не має великої фінансової проблеми для німецької держави".

Податкове законодавство Німеччини передбачає, що робота з дому зазвичай має право на знижки тільки в тому випадку, якщо одна кімната в будинку використовується виключно як офіс.

Але через пандемію мільйони офісних співробітників працюють зараз з дому, щоб знизити ризик передачі COVID-19, і відповідно зростає кількість закликів до пом'якшення правил.

Розрахунки показують, що близько 56% німецьких співробітників потенційно можуть тимчасово працювати з дому.

Однак залишається невирішеним питання про те, чи буде пропозиція щодо податку включена до податкового відрахування в розмірі 1000 євро, який кожен німецький співробітник вже отримує щорічно на пов'язані з роботою витрати, такі як транспорт і робочий одяг, або буде додатковою.

Європейська правда