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Германия введет налоговую скидку для людей, которые работают из дома

Вторник, 1 декабря 2020, 11:10

Правительство Германии планирует ввести налоговую скидку для людей, которые работают из дома во время пандемии, чтобы помочь компенсировать более высокие затраты на отопление, электричество и другие счета.

Об этом сообщает The Local.

Коалиция Ангелы Меркель согласовала предложение, которое позволит сотрудникам, работающим из дома, сократить свой годовой налоговый счет на 5 евро за рабочий день до максимальной суммы 600 евро в год.

Министр финансов Олаф Шольц сказал, что предложенный закон, который, как ожидается, будет одобрен парламентом в декабре, "хорош для работников" и "не представляет большой финансовой проблемы для немецкого государства".

Налоговое законодательство Германии предусматривает, что работа из дома обычно имеет право на скидки только в том случае, если одна комната в доме используется исключительно как офис.

Но из-за пандемии миллионы офисных сотрудников работают сейчас из дома, чтобы снизить риск передачи COVID-19, и соответственно, возрастает количество призывов к смягчению правил.

Расчеты показывают, что около 56 процентов немецких сотрудников могут временно работать из дома.

Однако остается нерешенным вопрос о том, будет ли предложение по налогу быть включено в налоговый вычет в размере 1000 евро, который каждый немецкий сотрудник уже получает ежегодно на связанные с работой расходы, такие как транспорт и рабочую одежду, или будет дополнительным.

Европейская правда

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Германия

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