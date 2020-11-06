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Готівка в обігу з початку року зросла на понад 20% - НБУ

П'ятниця, 6 листопада 2020, 17:21
 
NBU, flickr

Усього в обігу знаходиться майже 516 мільярдів гривень, що на 91 мільярд, або 21%, більше за січневі показники.

Про це повідомляє Нацбанк.

Із загальної суми 516 мільярдів гривень 512 мільярдів становлять банкноти (майже 3 мільярди одиниць), ще 3 мільярди - монети (13,5 мільярда штук). Найбільше в обігу банкнот купюр у 200 гривень (23,1%). 

54,4% монет, що перестали бути засобом платежу, залишаються в обігу. 

За словами регулятора, питома вага готівки у грошовій масі країни залишається на рівні минулих років.

Раніше НБУ повідомляв, що до банків надійшло на 9,5% менше готівки за три квартали 2020 року у порівнянні з відповідним періодом минулого. Саме це у центробанку називають основною причиною зростання готівки в обігу, адже зменшились надходження за платіжними картками, придбаною іноземною валютою та торговельною виручкою. 

Також серед факторів НБУ називає посилення невизначеності через карантин, скорочення попиту на дорогі товари та зростання соцвиплат у грошовій формі.

Економічна правда

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НБУ готівка

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