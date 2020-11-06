Готівка в обігу з початку року зросла на понад 20% - НБУ
Усього в обігу знаходиться майже 516 мільярдів гривень, що на 91 мільярд, або 21%, більше за січневі показники.
Про це повідомляє Нацбанк.
Із загальної суми 516 мільярдів гривень 512 мільярдів становлять банкноти (майже 3 мільярди одиниць), ще 3 мільярди - монети (13,5 мільярда штук). Найбільше в обігу банкнот купюр у 200 гривень (23,1%).
54,4% монет, що перестали бути засобом платежу, залишаються в обігу.
За словами регулятора, питома вага готівки у грошовій масі країни залишається на рівні минулих років.
Раніше НБУ повідомляв, що до банків надійшло на 9,5% менше готівки за три квартали 2020 року у порівнянні з відповідним періодом минулого. Саме це у центробанку називають основною причиною зростання готівки в обігу, адже зменшились надходження за платіжними картками, придбаною іноземною валютою та торговельною виручкою.
Також серед факторів НБУ називає посилення невизначеності через карантин, скорочення попиту на дорогі товари та зростання соцвиплат у грошовій формі.
Економічна правда
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