Готівка в обігу з початку року зросла на понад 20% - НБУ

NBU, flickr

Усього в обігу знаходиться майже 516 мільярдів гривень, що на 91 мільярд, або 21%, більше за січневі показники.

Про це повідомляє Нацбанк.

Із загальної суми 516 мільярдів гривень 512 мільярдів становлять банкноти (майже 3 мільярди одиниць), ще 3 мільярди - монети (13,5 мільярда штук). Найбільше в обігу банкнот купюр у 200 гривень (23,1%).

54,4% монет, що перестали бути засобом платежу, залишаються в обігу.

За словами регулятора, питома вага готівки у грошовій масі країни залишається на рівні минулих років.

Раніше НБУ повідомляв, що до банків надійшло на 9,5% менше готівки за три квартали 2020 року у порівнянні з відповідним періодом минулого. Саме це у центробанку називають основною причиною зростання готівки в обігу, адже зменшились надходження за платіжними картками, придбаною іноземною валютою та торговельною виручкою.

Також серед факторів НБУ називає посилення невизначеності через карантин, скорочення попиту на дорогі товари та зростання соцвиплат у грошовій формі.

Економічна правда