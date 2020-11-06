Наличные деньги в обращении с начала года выросли более чем на 20% - НБУ

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Всего в обращении находится почти 516 миллиардов гривен, что на 91 миллиард, или 21%, больше, чем в январе.

Об этом сообщает Нацбанк.

Из общей суммы 516 миллиардов гривен 512 миллиардов составляют банкноты (почти 3 миллиарда единиц), еще 3 миллиарда - монеты (13,5 миллиарда штук). Больше всего в обращении банкнот купюр в 200 гривен (23,1%).

54,4% монет, которые перестали быть средством платежа, остаются в обращении.

По словам регулятора, удельный вес наличных в денежной массе страны остается на уровне прошлых лет.

Ранее НБУ сообщал, что в банки поступило на 9,5% меньше наличных за три квартала 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Именно это в центробанке называют основной причиной роста наличных денег в обращении, ведь уменьшились поступления по платежным картам, приобретенной иностранной валюте и торговой выручкой.

Также среди факторов НБУ называет усиление неопределенности из-за карантина, сокращение спроса на дорогие товары и рост соцвыплат в денежной форме.

Экономическая правда