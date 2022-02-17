НБУ затвердив план безвиїзних перевірок страховиків у 2022 році
Нацбанк оприлюднив план заходів безвиїзного нагляду за страховиками у 2022 році.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Цього року безвиїзні наглядові дослідження стосуватимуться, зокрема, таких питань діяльності страховиків, як:
- аналіз руху ОВДП та грошових коштів;
- оцінка якості дебіторської заборгованості;
- оцінка нерухомості, у тому числі земельних ділянок;
- поглиблена оцінка діяльності перестраховиків;
- поглиблена оцінка ОСЦПВ-страховиків;
- оцінка адекватності формування страхових резервів;
- контроль за виконанням нормативів на кожний день;
- моделювання запровадження формули Solvency I і нових вимог до прийнятних активів.
"Тематика наглядових досліджень зумовлена низкою ризиків, які на сьогодні виявлені на ринку страхування.
Серед них – проблеми із платоспроможністю, випадки несправедливої оцінки землі та іншої нерухомості, недорезервування, надання недостовірної інформації щодо обсягу прийнятних активів, виконання нормативів лише на звітну дату тощо", - пояснили в регуляторі.
Отримання інформації та документів здійснюватиметься за запитами від НБУ.
Крім того, Нацбанк для отримання додаткової інформації проводитиме робочі зустрічі з керівництвом, наглядовими радами та акціонерами страхових компаній за потреби.
"Також регулятор може звернутися і до аудитора страховика, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Фонду державного майна України", - йдеться у повідомленні.
Там рекомендували страховикам уже зараз провести власне "тестування" за означеними вище параметрами та, за потреби, розробити плани заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Нагадаємо:
Нацбанк планує оновити обов'язкові нормативи для страховиків - зокрема, планують зміни до визначення запасу платоспроможності та розрахунку нормативу якості активів, стартувало громадське обговорення.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua