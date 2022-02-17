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НБУ затвердив план безвиїзних перевірок страховиків у 2022 році

Четвер, 17 лютого 2022, 12:35 - Олексій Павлиш
 
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Нацбанк оприлюднив план заходів безвиїзного нагляду за страховиками у 2022 році.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Цього року безвиїзні наглядові дослідження стосуватимуться, зокрема, таких питань діяльності страховиків, як:

  • аналіз руху ОВДП та грошових коштів;
  • оцінка якості дебіторської заборгованості;
  • оцінка нерухомості, у тому числі земельних ділянок;
  • поглиблена оцінка діяльності перестраховиків;
  • поглиблена оцінка ОСЦПВ-страховиків;
  • оцінка адекватності формування страхових резервів;
  • контроль за виконанням нормативів на кожний день;
  • моделювання запровадження формули Solvency I і нових вимог до прийнятних активів.

"Тематика наглядових досліджень зумовлена низкою ризиків, які на сьогодні виявлені на ринку страхування.

Серед них – проблеми із платоспроможністю, випадки несправедливої оцінки землі та іншої нерухомості, недорезервування, надання недостовірної інформації щодо обсягу прийнятних активів, виконання нормативів лише на звітну дату тощо", - пояснили в регуляторі.

Отримання інформації та документів здійснюватиметься за запитами від НБУ.

Крім того, Нацбанк для отримання додаткової інформації проводитиме робочі зустрічі з керівництвом, наглядовими радами та акціонерами страхових компаній за потреби.

"Також регулятор може звернутися і до аудитора страховика, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Фонду державного майна України", - йдеться у повідомленні.

Там рекомендували страховикам уже зараз провести власне "тестування" за означеними вище параметрами та, за потреби, розробити плани заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Нагадаємо:

Нацбанк планує оновити обов'язкові нормативи для страховиків - зокрема, планують зміни до визначення запасу платоспроможності та розрахунку нормативу якості активів, стартувало громадське обговорення.

Економічна правда

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НБУ страхування страхові компанії

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