НБУ затвердив план безвиїзних перевірок страховиків у 2022 році

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Нацбанк оприлюднив план заходів безвиїзного нагляду за страховиками у 2022 році.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Цього року безвиїзні наглядові дослідження стосуватимуться, зокрема, таких питань діяльності страховиків, як:

аналіз руху ОВДП та грошових коштів;

оцінка якості дебіторської заборгованості;

оцінка нерухомості, у тому числі земельних ділянок;

поглиблена оцінка діяльності перестраховиків;

поглиблена оцінка ОСЦПВ-страховиків;

оцінка адекватності формування страхових резервів;

контроль за виконанням нормативів на кожний день;

моделювання запровадження формули Solvency I і нових вимог до прийнятних активів.

"Тематика наглядових досліджень зумовлена низкою ризиків, які на сьогодні виявлені на ринку страхування.

Серед них – проблеми із платоспроможністю, випадки несправедливої оцінки землі та іншої нерухомості, недорезервування, надання недостовірної інформації щодо обсягу прийнятних активів, виконання нормативів лише на звітну дату тощо", - пояснили в регуляторі.

Отримання інформації та документів здійснюватиметься за запитами від НБУ.

Крім того, Нацбанк для отримання додаткової інформації проводитиме робочі зустрічі з керівництвом, наглядовими радами та акціонерами страхових компаній за потреби.

"Також регулятор може звернутися і до аудитора страховика, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Фонду державного майна України", - йдеться у повідомленні.

Там рекомендували страховикам уже зараз провести власне "тестування" за означеними вище параметрами та, за потреби, розробити плани заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Нагадаємо:

Нацбанк планує оновити обов'язкові нормативи для страховиків - зокрема, планують зміни до визначення запасу платоспроможності та розрахунку нормативу якості активів, стартувало громадське обговорення.

Економічна правда