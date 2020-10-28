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За три квартали до банків надійшло на 9,5% менше готівки – НБУ

Середа, 28 жовтня 2020, 18:55
 

У порівнянні з минулорічним періодом надходження до кас банків скоротилося до 1525,4 мільярда, тобто на 9,5%. Видача готівки із кас скоротилась на 3,8% та становила 1617 мільярдів. 

Про це повідомляє НБУ.

Основну частку з-поміж готівкових операцій посідають операції з використання платіжних карток. У структурі видатків вони становлять 75,1%, серед надходжень - 35,1%. 

З метою придбання у клієнтів іноземної валюти банки віддали 105,5 мільярдів - це 6,5% видатків. А ось отримали від продажу валюти на третину менше - 74,5 мільярда.

Майже порівну з операціями з платіжними картками надходження банкам забезпечила торговельна виручка - 35%, або 534,4 мільярда. 

Економічна правда

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НБУ гроші

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