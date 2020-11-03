У Франції скасують до 70% рейсів швидкісних потягів через локдаун

SNCF, оператор французької залізниці, починаючи з середи скасує до 70% рейсів швидкісних потягів через запровадження повторного карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Залежно від розвитку ситуації протягом наступного тижня можуть бути вжиті додаткові заходи, зазначають в SNCF , нагадуючи, що в розпал першого карантину навесні були скасовані 93% рейсів швидкісних потягів.

Пропозиція потягів Intercités також буде скорочена з четверга зі збереженням одного-двох щоденних рейсів туди і назад. "Клієнти, які забронювали квиток на скасований поїзд, повідомляються про це не менше ніж за 48 годин до відправлення, щоб бути направленими на інший поїзд або отримати відшкодування безкоштовно", - запевили в SNCF.

У той час як заповнюваність магістральних поїздів в останні тижні становила в середньому близько 50%, навіть перевищуючи 60% у вихідні дні Дня Всіх Святих, вона впала приблизно до 15% з вівторка, відзначає компанія.

Що стосується міжнародних поїздів, то рейси в Бельгію, Нідерланди, Люксембург будуть скорочені до 30%. Також буде виконуватися лише 15% рейсів до Лондона.

Раніше повідомлялося, що у паризькому регіоні Іль-де-Франс минулого тижні вдвічі скоротили кількість послуг громадського транспорту у вечірню пору, оскільки пасажирів суттєво поменшало після введення комендантської години.

Європейська правда