Во Франции отменят до 70% рейсов скоростных поездов через локдаун

SNCF, оператор французской железной дороги, начиная со среды отменит до 70% рейсов скоростных поездов из-за введения повторного карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В зависимости от развития ситуации в течение следующей недели могут быть приняты дополнительные меры, отмечают в SNCF , напоминая, что в разгар первого карантина весной были отменены 93% рейсов скоростных поездов.

Предложение поездов Intercités также будет сокращено с четверга с сохранением одного-двух ежедневных рейсов туда и обратно. "Клиенты, которые забронировали билет на отмененный поезд, уведомляются об этом не менее чем за 48 часов до отправления, чтобы быть направленными на другой поезд или получить возмещение бесплатно", - уверили вSNCF.

В то время как заполняемость магистральных поездов в последние недели составляла в среднем около 50%, даже превышая 60% в выходные дни Дня Всех Святых, она упала примерно до 15% со вторника, отмечает компания.

Что касается международных поездов, то рейсы в Бельгию, Нидерланды, Люксембург будут сокращены до 30%. Также будет выполняться лишь 15% рейсов в Лондон.

Ранее сообщалось, что в парижском регионе Иль-де-Франс на прошлой неделе вдвое сократили количество услуг общественного транспорта в вечернее время, поскольку пассажиров существенно уменьшилось после введения комендантского часа.

Европейская правда