Конференція: Як стимулювати інвестиції в економіці та підвищити ефективність управління держресурсами?
Як владі розблокувати цей ресурс, поповнити держбюджет та разом з тим – забезпечити значні приватні інвестиції у розвиток економіки? В яких сферах державного управління існує значний потенціал для реалізації обох цих завдань?
Конференція відбудеться 26 листопада, м. Київ, вул. Алли Тарасової 5, Готель Hyatt, зал "Бібліотека".
Мета конференції:
Обговорити питання, в яких сферах та як можна збільшити надходження до державного/місцевих бюджетів та активізувати приватні інвестиції за рахунок ефективного управління державними ресурсами
Визначити, в колі полісі-мейкерів, основні кроки, необхідні
для подальшого підвищення ефективністю управління активами
Цільова аудиторія конференії:
- Народні депутати- члени профільних комітетів ВР
- Керівники профільних центральних органів влади
- Бізнес-асоціації
- Експертна спільнота
- Донорська спільнота
Організатор конференії:
ДП "Прозорро.Продажі", за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".
Конференція проводитиметься у змішаному форматі. Спікери під час панелей спілкуватимуться наживо, офлайн, із дотриманням всіх епідеміологічних обмежень. Глядачі зможуть спостерігати за конференцією через відео-трансляцію.
Деталі - за посиланням.
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