Конференція: Як стимулювати інвестиції в економіці та підвищити ефективність управління держресурсами?

Як владі розблокувати цей ресурс, поповнити держбюджет та разом з тим – забезпечити значні приватні інвестиції у розвиток економіки? В яких сферах державного управління існує значний потенціал для реалізації обох цих завдань?

Конференція відбудеться 26 листопада, м. Київ, вул. Алли Тарасової 5, Готель Hyatt, зал "Бібліотека".

Мета конференції:

Обговорити питання, в яких сферах та як можна збільшити надходження до державного/місцевих бюджетів та активізувати приватні інвестиції за рахунок ефективного управління державними ресурсами

Визначити, в колі полісі-мейкерів, основні кроки, необхідні

для подальшого підвищення ефективністю управління активами

Цільова аудиторія конференії:

Народні депутати- члени профільних комітетів ВР

Керівники профільних центральних органів влади

Бізнес-асоціації

Експертна спільнота

Донорська спільнота

Організатор конференії:

ДП "Прозорро.Продажі", за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Конференція проводитиметься у змішаному форматі. Спікери під час панелей спілкуватимуться наживо, офлайн, із дотриманням всіх епідеміологічних обмежень. Глядачі зможуть спостерігати за конференцією через відео-трансляцію.

Деталі - за посиланням.