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Конференція: Як стимулювати інвестиції в економіці та підвищити ефективність управління держресурсами?

Понеділок, 23 листопада 2020, 13:45

Як владі розблокувати цей ресурс, поповнити держбюджет та разом з тим – забезпечити значні приватні інвестиції у розвиток економіки? В яких сферах державного управління існує значний потенціал для реалізації обох цих завдань?

Конференція відбудеться 26 листопада, м. Київ, вул. Алли Тарасової 5, Готель Hyatt, зал "Бібліотека".

Мета конференції:

Обговорити питання, в яких сферах та як можна збільшити надходження  до державного/місцевих бюджетів та активізувати приватні інвестиції  за рахунок ефективного управління державними ресурсами 

Визначити, в колі полісі-мейкерів, основні кроки, необхідні  

для подальшого підвищення ефективністю управління активами 

Цільова аудиторія конференії:

  • Народні депутати- члени профільних комітетів ВР 
  • Керівники профільних центральних органів влади 
  • Бізнес-асоціації 
  • Експертна спільнота 
  • Донорська спільнота 

Організатор конференії:

ДП "Прозорро.Продажі", за підтримки Міністерства розвитку економіки,  торгівлі та сільського господарства, Міністерства захисту довкілля та природних  ресурсів, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Конференція проводитиметься у змішаному форматі. Спікери під час панелей  спілкуватимуться наживо, офлайн, із дотриманням всіх епідеміологічних обмежень.  Глядачі зможуть спостерігати за конференцією через відео-трансляцію.  

Деталі - за посиланням.

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Економічна правда
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