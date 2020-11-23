Конференция: Как стимулировать инвестиции в экономике и повысить эффективность управления госресурсами?
Как власти разблокировать этот ресурс, пополнить госбюджет и вместе с тем - обеспечить значительные частные инвестиции в развитие экономики? В каких сферах государственного управления есть значительный потенциал для реализации обеих этих задач?
Конференция состоится 26 ноября: г. Киев, ул. Аллы Тарасовой 5, Отель Hyatt, зал "Библиотека".
Цель конференции:
Обсудить вопросы, в каких сферах и как можно увеличить поступления в государственный/местные бюджеты и активизировать частные инвестиции за счет эффективного управления государственными ресурсами
Определить, в кругу полисе-мейкеров, основные шаги, необходимые для дальнейшего повышения эффективности управления активами
Целевая аудитория конферении:
- Народные депутаты-члены профильных комитетов ВР
- Руководители профильных центральных органов власти
- Бизнес-ассоциации
- экспертное сообщество
- донорское сообщество
Организатор конферении:
ГП "Прозорро.Продажи", при поддержке Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".
Конференция будет проводиться в смешанном формате. Спикеры во время панелей будут общаться вживую, оффлайн, с соблюдением всех эпидемиологических ограничений. Зрители смогут наблюдать за конференцией по видео-трансляции.
Детали - по ссылке.
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