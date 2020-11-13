У "День холостяка" Alibaba побила торішній рекорд продажів

Добова виручка китайського інтернет-гіганта Alibaba Group в "День холостяка" 11 листопада минулого року була зібрана в цьому році за 30 хвилин.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У 2019 році виручка компанії в цей день становила 38,4 млрд доларів, в 2020 році цей рекорд вдалося побити за 30 хвилин. Загалом за підсумками дня Alibaba вдалося продати товарів на 75,1 млрд доларів.

На піку продажів кількість замовлень досягла 583 тисяч замовлень в секунду. В цьому році компанія проводила акцію протягом трьох перших днів листопада, а також 11 листопада. Таке рішення прийняли, чекаючи великого напливу покупців.

Розпродажі на "День холостяка", який також відомий як "11.11", в Китаї проводяться з 2009 року. Він присвячений людям, які не перебувають у відносинах.

Саме свято придумали в 1990 роках. "День холостяка" замислювався як альтернатива "Дню закоханих", який відзначають щорічно 14 лютого.