Alibaba планує взятися за розробку безпілотних вантажівок
Четвер, 10 червня 2021, 12:50
Китайський гігант електронної комерції Alibaba планує розробити безпілотні вантажівки спільно з логістичною дочірньою компанією Cainiao.
Про це заявив технічний директор Ченг Лі, повідомляє Reuters.
За його словами, компанія Cainiao прагне подати в Китаї 1000 автономних роботів для доставки протягом наступного року.
Як пише агентство, десятки стартапів, автовиробників та великих технологічних фірм, таких як лідер інтернет-пошуку Baidu, пришвидшують роботу над системами самохідних транспортних засобів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua