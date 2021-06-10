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Alibaba планує взятися за розробку безпілотних вантажівок

Четвер, 10 червня 2021, 12:50
 

Китайський гігант електронної комерції Alibaba планує розробити безпілотні вантажівки спільно з логістичною дочірньою компанією Cainiao.

Про це заявив технічний директор Ченг Лі, повідомляє Reuters.

За його словами, компанія Cainiao прагне подати в Китаї 1000 автономних роботів для доставки протягом наступного року.

Як пише агентство, десятки стартапів, автовиробників та великих технологічних фірм, таких як лідер інтернет-пошуку Baidu, пришвидшують роботу над системами самохідних транспортних засобів.

Економічна правда

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Alibaba

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