Alibaba планує взятися за розробку безпілотних вантажівок

Китайський гігант електронної комерції Alibaba планує розробити безпілотні вантажівки спільно з логістичною дочірньою компанією Cainiao.

Про це заявив технічний директор Ченг Лі, повідомляє Reuters.

За його словами, компанія Cainiao прагне подати в Китаї 1000 автономних роботів для доставки протягом наступного року.

Як пише агентство, десятки стартапів, автовиробників та великих технологічних фірм, таких як лідер інтернет-пошуку Baidu, пришвидшують роботу над системами самохідних транспортних засобів.

Економічна правда