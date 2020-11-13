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В "День холостяка" Alibaba побила прошлогодний рекорд продаж

Пятница, 13 ноября 2020, 14:05
 

Суточная выручка китайского интернет-гиганта Alibaba Group в "День холостяка" 11 ноября прошлого года была собрана в этом году за 30 минут.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В 2019 году выручка компании в этот день составила 38,4 млрд долларов, в 2020 году этот рекорд удалось побить за 30 минут. Всего по итогам дня Alibaba удалось продать товаров на 75,1 млрд долларов. 

На пике продаж количество заказов достигло 583 тысяч заказов в секунду. В этом году компания проводила акцию в течение трех первых дней ноября, а также 11 ноября. Такое решение приняли, ожидая большого наплыва покупателей. 

Распродажи на "День холостяка", который также известный как "11.11", в Китае проводятся с 2009 года. Он посвящен людям, не состоящим в отношениях.

Сам праздник придумали  в 1990-х годах. "День холостяка" задумывался как альтернатива "Дню влюбленных", который отмечают ежегодно 14 февраля.

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Alibaba Китай ритейл товары

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