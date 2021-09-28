Alibaba заборонить торгівлю обладнанням для майнінгу криптовалют на своїх платформах

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Китайський техногігант Alibaba оголосив про заборону операцій з купівлі і продажу обладнання, програмного забезпечення по майнінгу криптовалют на всіх своїх платформах.

Про це йдеться в оголошенні компанії від 27 вересня.

Зазначається, що Alibaba заборонить відповідні операції з 8 жовтня. У компанії пояснили це останніми директивами китайських регуляторів - Центробанку КНР, Комісії з регулювання банківської діяльності Китаю та ін.

Зокрема, Alibaba прибере зі своїх платформ розділи "аксесуари для майнінгу блокчейнів" і "майнінг блокчейнів".

За порушення заборони передбачені штрафні санкції.

Нагадаємо:

Китайський центробанк заявив, що усі операції, пов’язані з криптовалютами, визнані нелегальними – котирування Bitcoin та Ether вже впали.

Економічна правда