Заступник голови правління Радабанку Юрій Бабаєв: "Навіть у найкращі часи потрібно працювати"

Юрій Володимирович Бабаєв розповідає про розвиток рітейлу, діджиталізацію, соціальні проекти, а також плани АТ "АБ" РАДАБАНК"на майбутнє.

Юрій Володимирович Бабаєв

Основним завданням ми ставимо передбачити потреби клієнтів у майбутньому і максимально оперативно вирішувати виникаючі поточні питання сьогодні.

Тому ми скасували штрафи за прострочення кредитів, автоматично лонгували строки дії платіжних карт, а також перестали стягувати абонплату за користування POS-терміналами для непрацюючого бізнесу.

Нашому каналу дистанційного обслуговування RB24 вже 5 років і ми постійно його розвиваємо.

Одна з найпопулярніших функцій — онлайн-обмін валют, адже курс обміну в RB24 вигідніший, ніж у касах банку, а мінімальна сума обміну становить 10 дол. США, що дозволяє клієнту регулярно купувати валюту і поповнювати свій вклад, тим самим накопичуючи швидше.

Для користувачів програми "Електронний гаманець" і "IT Card", пакету послуг "RADAcard" можлива активація нарахування відсотків на залишок; доступна послуга "Оформлення довіреності на право користування індивідуальним сейфом".

Тепер довіреність на користування сейфовими осередками можна оформити без відвідування відділення.

У наших відділеннях величезний вибір монет: https://coinsshop.radabank.com.ua/ua/shop/ і усі монети, що сподобалися, можна замовити прямо на нашому сайті.

До речі, у нас в банку (м. Дніпро, вул. Мономаха, 5) працює виставка "Історія грошового обігу на території України", яку можна відвідати безкоштовно, заздалегідь зареєструвавшись на сайті РАДАБАНК.

Це авторська виставка від колекціонера-нумізмата Ігоря Зіновійовича Городницького, яку він збирав понад 30 років. Експозиція налічує близько 1300 монет і 150 грошових знаків.

Ми вважаємо своїм обов'язком підтримувати заходи з проведення фінансової грамотності населення, у дітей і молоді зокрема. РАДАБАНК є інформаційним партнером студентського гранту на навчання в рамках соціального проекту "Scholarship в Україні".

Два місяці тому ми уклали договір з Університетом митної справи та фінансів про виконання науково-дослідних робіт з валідації моделей оцінки ризиків.

У період карантину значно зросла кількість випадків шахрайства, тому ми приєдналися до всеукраїнської інформаційної кампанії з підвищення знань про безпечні платежі, ініційованих НБУ, #ШахрайГудбай.

Ми намагаємося донести клієнтам основні правила: будьте гранично уважні і повідомляйте банк про всі підозрілі дзвінки й повідомлення, зателефонувавши за номером, вказаним на зворотному боці платіжної картки, а не за номером, який, скажімо, прийшов в sms.

Тільки разом ми попередимо спроби онлайн-шахрайства, захистимо особисту інформацію та гроші.