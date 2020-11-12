Заместитель председателя правления Радабанка Юрий Бабаев: "Даже в самые лучшие времена нужно работать"

Юрий Владимирович Бабаев рассказывает о развитии ритейла, диджитализации и социальных проектах, а также планах АО "АБ "РАДАБАНК" на будущее.

Юрий Владимирович Бабаев

Основной задачей мы ставим предвидеть потребности клиентов в будущем и максимально оперативно решать возникающие текущие вопросы сегодня.

Поэтому мы отменили штрафы за просрочку кредитов, автоматически лонгировали срок действия платежных карт, а также перестали взимать абонплату за пользование POS-терминалами для неработающего бизнеса.

Нашему каналу дистанционного обслуживания RB24 уже 5 лет и мы постоянно его развиваем.

Одна из самых популярных функций — онлайн-обмен валют, ведь курс обмена в выгоднее, чем в кассах банка, а минимальная сумма обмена составляет 10 долл. США, что позволяет клиенту регулярно покупать валюту и пополнять свой вклад, тем самым накапливая быстрее.

Для пользователей программы "Электронный кошелек" и "IT Card", пакета услуг "RADAcard" возможна активация начисления процентов на остаток; доступна услуга "Оформление доверенности на право пользования индивидуальным сейфом".

Теперь доверенность на пользование сейфовыми ячейками можно оформить без посещения отделения.

В наших отделениях огромный выбор монет: https://coinsshop.radabank.com.ua/ru/shop/ и все понравившиеся монеты можно заказать прямо на нашем сайте.

Кстати, у нас в банке (г. Днепр, ул. Мономаха, 5) работает выставка "История денежного обращения на территории Украины", которую можно посетить бесплатно, заранее зарегистрировавшись на сайте РАДАБАНКА.

Это авторская выставка от коллекционера-нумизмата Игоря Зиновьевича Городницкого, которую он собирал более 30 лет. Экспозиция насчитывает около 1300 монет и 150 денежных знаков.

Мы считаем своим долгом поддерживать меры по проведению финансовой грамотности населения, у детей и молодежи в частности. РАДАБАНК является информационным партнером студенческого гранта на обучение в рамках социального проекта "Scholarship в Украине".

Два месяца назад мы заключили договор с Университетом таможенного дела и финансов о выполнении научно-исследовательских работ по валидации моделей оценки рисков.

В период карантина значительно возросло количество случаев мошенничества, поэтому мы присоединились к всеукраинской информационной кампании по повышению знаний о безопасных платежах, инициированных НБУ, — #ШахрайГудбай.

Мы стараемся донести клиентам основные правила: будьте предельно внимательны и уведомляйте банк обо всех подозрительных звонках и сообщениях, позвонив по номеру, указанному на обратной стороне платежной карты, а не по номеру, который, скажем, пришел в sms.

Только вместе мы предотвратим попытки онлайн-мошенничества, защитим личную информацию и деньги.