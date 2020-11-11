Кабмін схвалив основні напрямки діяльності Ощадбанку до 2024 року

Кабмін на засіданні 11 листопада схвалив основні напрямки діяльності Ощадбанку на 2020-2024 роки.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Ощадбанк посилюватиме позиції провідного універсального банку України. Таке рішення підтримав Кабінет міністрів України, що відображено у відповідному розпорядженні КМУ "Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на 2020 - 2024 роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ощадбанк в своїй діяльності буде продовжувати зміцнювати свої позиції у роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах, зберігати позиції в сегментах корпоративного бізнесу та мікро, малому та середньому бізнесі, зі зменшенням частки державних підприємств.

У Мінфіні нагадали, що 2 вересня 2020 року Кабмін схвалив оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору. Опираючись на цей документ, державні банки мають переглянути та актуалізувати свої стратегії розвитку.

"Схвалення основних напрямків діяльності Ощадбанку забезпечить його належне функціонування та буде сприяти ефективному управлінню державним банком, захисту прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера, і стане підґрунтям для розробки стратегії його подальшого розвитку", - додали у Мінфіні.

Економічна правда