Кабмин одобрил основные направления деятельности Ощадбанка до 2024 года

Кабмин на заседании 11 ноября одобрил основные направления деятельности Ощадбанка на 2020-2024 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Ощадбанк будет усиливать позиции ведущего универсального банка Украины. Такое решение поддержал Кабинет министров Украины, что отражено в соответствующем распоряжении КМУ "Об одобрении основных направлений деятельности акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" на 2020 - 2024 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ощадбанк в своей деятельности будет продолжать укреплять свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохранять позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малоого и среднего бизнеса, с уменьшением доли государственных предприятий.

В Минфине напомнили, что 2 сентября 2020 года Кабмин одобрил обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора. Опираясь на этот документ, государственные банки должны пересмотреть и актуализировать свои стратегии развития.

"Принятие основных направлений деятельности Ощадбанка обеспечит его надлежащее функционирование и будет способствовать эффективному управлению государственным банком, защиты прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера, и станет основой для разработки стратегии его дальнейшего развития", - добавили в Минфине.

Экономическая правда