СБУ проситиме Раду відновити податкові перевірки на підприємствах

Cлужба безпеки України звернеться з листом до Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики з вимогою розглянути питання щодо відновлення податкових перевірок.

Про це сказав на брифінгу начальник управляння Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Укрінформ.

"СБУ сьогодні буде звертатись з листом до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з метою розв'язання питання змін до законодавства та надання дозволу на проведення податкових перевірок", - сказав Вітюк.

Він зауважив, що у зв’язку з карантином такі перевірки були припинені. Зокрема, терміновість обумовлена тим, що Служба безпеки України припинила роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на понад 15 мільярдів гривень.

З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків у особливо великих розмірах.

За словами Вітюка, ці всі підприємства, яких близько тисячі, скористались послугами вказаного конвертаційного центру з метою ухилення від сплати податків і з метою розкрадання бюджетних державних коштів.

"Для того, щоб довести до логічного завершення та повернути кошти до бюджету, необхідно проведення податкових перевірок, які наразі заборонені", - пояснив він.