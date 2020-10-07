СБУ будет просить Раду восстановить налоговые проверки на предприятиях

Служба безопасности Украины обратится с письмом в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок.

Об этом сказал на брифинге начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Укринформ.

"СБУ сегодня будет обращаться с письмом в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с целью решения вопроса изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение налоговых проверок", - сказал Витюк.

Он отметил, что в связи с карантином такие проверки были прекращены. В частности, срочность обусловлена ​​тем, что Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривень.

С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По словам Витюка, все эти предприятия, которых около тысячи, воспользовались услугами указанного конвертационного центра с целью уклонения от уплаты налогов и с целью хищения бюджетных государственных средств.

"Для того, чтобы довести до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проведение налоговых проверок, которые сейчас запрещены", - пояснил он.