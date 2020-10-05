"Кризовий рік": в Туреччині почали масово розбирати круїзні лайнери на металобрухт

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Через кризу в туристичній галузі, різко зросла кількість круїзних лайнерів, які відправляють на утилізацію.

Про це пише ЦТС з посиланням на Daily Mail

Нещодавно на верф турецького міста Аліага для утилізації прийшли відразу п'ять круїзних лайнерів з США і Великобританії.

Одним з п'яти лайнерів є Carnival Fantasy, який раніше належав американському круїзному гігантові Carnival Cruise Line. Судно зробило свій перший рейс в 1990 році і лише в минулому році було капітально відремонтовано.

У липні глава Carnival Corporation Арнольд Дональд оголосив, що в 2020 році з флоту компанії в цілому приберуть 13 судів. При цьому він наполягав, щоб утилізація називалася "переробкою".

Повідомляється, що до п'яти лайнерів в турецькому порту незабаром приєднаються ще три.

Як говорить Каміл Онал, глава турецької асоціації з утилізації суден, до пандемії судоразделочние верфі країни зазвичай розбирали вантажні та контейнерні суду.

Але криза на ринку круїзних перевезень створив нові можливості для таких верфей.

"Після початку пандемії круїзні лайнери відчутно змінили курс на Аліага", - сказав він.

Бізнес з утилізації суден зріс на 30% в порівнянні з попереднім роком.

За словами Онала, на верфі в Аліага працюють близько 2500 чоловік, яким потрібно близько шести місяців, щоб повністю розібрати пасажирське судно.

При цьому, верф планує збільшити обсяги демонтованої стали до 1,1 млн т до кінця року з 700 тис. т в січні.

Він додав, що навіть неметалічна фурнітура судів не пропадає і буде затребуваною, тому що готельні оператори приходять на верф за корисними матеріалами