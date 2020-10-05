"Кризисный год": в Турции начали массово разбирать круизные лайнеры на металлолом

Из-за кризиса в туристической отрасли, резко выросло количество круизных лайнеров, которые отправляют на утилизацию.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Daily Mail

Недавно на верфь турецкого города Алиага для утилизации пришли сразу пять круизных лайнеров из США и Великобритании.

Одним из пяти лайнеров является Carnival Fantasy, ранее принадлежавший американскому круизному гиганту Carnival Cruise Line. Судно совершило свой первый рейс в 1990 году и только в прошлом году было капитально отремонтировано.

В июле глава Carnival Corporation Арнольд Дональд объявил, что в 2020 году из флота компании в целом уберут 13 судов. При этом он настаивал, чтобы утилизация называлась "переработкой".

Сообщается, что к пяти лайнерам в турецком порту вскоре присоединятся еще три.

Как говорит Камил Онал, глава турецкой ассоциации по утилизации судов, до пандемии судоразделочные верфи страны обычно разбирали грузовые и контейнерные суда. Но кризис на рынке круизных перевозок создал новые возможности для таких верфей. "После начала пандемии круизные лайнеры ощутимо сменили курс на Алиагу", - сказал он.

Бизнес по утилизации судов вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

По словам Онала, на верфи в Алиаге работают около 2500 человек, которым требуется около шести месяцев, чтобы полностью разобрать пассажирское судно.

При этом, верфь планирует увеличить объемы демонтированной стали до 1,1 млн т к концу года с 700 тыс. т в январе.

Он добавил, что даже неметаллическая фурнитура судов не пропадает и будет востребованной, так как гостиничные операторы приходят на верфь за полезными материалам





