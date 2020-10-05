Кличко розповів про плани по ремонту доріг в Києві на наступний рік

Мер Києва Віталій Кличко розповів про дорожні роботи в місті, які проводяться, а також поділився планами ремонтів доріг на 2021 рік.

Про це він повідомив на онлайн-брифінгу в понеділок.

"В 2021-му ми плануємо завершити реконструкцію, зокрема, Пейзажної алеї, капітальний ремонт вулиць Чорнобильської та Борщагівській.

Продовжимо роботи з будівництва вулиць Довбуша, Великої Кільцевої дороги на ділянках від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської і від Богатирської до Оболонського проспекту.

Під'їзної автомобільної дороги від проспекту Лобановського в аеропорт "Київ" (Жуляни).

Також продовжимо роботи з реконструкції вулиць Івана Франка, Стеценко, транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана. Проспекту Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля метро "Чернігівська", - сказав Кличко.

Щодо нових об'єктів мер зазначив, що буде розпочато будівництво велодоріжки на Набережному шосе - від Поштової площі до моста Патона.

Розпочнеться також проектування робіт з реконструкції моста Патона, капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда.

"Також в планах - капремонт Софійської площі і деяких вулиць в центрі міста. Зокрема, вулиць Льва Толстого і Терещенківській. Продовжимо і оновлення міжквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста. А завтра ми відкриємо два оновлених шляхопроводи на вулиці Богатирській. І до кінця року - ще багато оновлених об'єктів, - сказав мер.

Також мер нагадав про масштабну програму із заміни старих ртутних і натрієвих світильників, розпочатої КП "Київміськсвітло" в кінці 2017 го року. Нове вуличне освітлення встановлюють на всіх вулицях і об'єктах, де здійснюють капітальні ремонти.

"На сьогоднішній день замінили на сучасні LEDи майже 35 тис. мтарих світильників. А також оновили понад 10 тис. опор. Сучасне освітлення вже мають сотні столичних вулиць, проспектів, прибудинкових територій, парків та скверів, більшість мостів.

Останнім часом роботи з капітального ремонту системи освітлення здійснили або завершують на вулицях: Віфлеємська, Сортувальна, Урлівська, Січових стрільців, Івана Франка, Золотоворітська, Малопідвальна", - підкреслив Кличко.