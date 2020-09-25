Гастростудію "Секрети шефа" від МХП відкрито в Києві

фото: Наталія Кравчук

Один із найбільших агроіндустріальних холдингів України МХП трансформується із сировинної компанії на кулінарну. Вже відкрито магазини нового формату "М‘ясомаркет" та першу точку мережі стріт-фуду "Döner Market".

фото: Наталія Кравчук

А вчора в Києві запрацювала перша гастростудія "Секрети шефа". Це третій абсолютно новий формат, який пропонує партнерам та споживачам МХП.

Гастростудія "Секрети шефа" - це поєднання магазину, в якому можна купити свіже м’ясо, хліб, напої, продукцію кулінарії, а також фуд-корт, в якому представлені бургери, донери, салати, лимонади тощо.

фото: Наталія Кравчук

"Секрети шефа" - це бездоганна якість продукції та високий сервіс. Це - найголовніше для МХП.

Всі нові формати, які ми відкриваємо разом із партнерами, відповідають високим критеріям якості та сервісу.

Ми будемо це жорстко контролювати", - наголосив Сергій Іванов, заступник Голови правління МХП з комерції, - "Нова гастростудія "Секрети шефа" - це смачне і затишне місце, де можна провести час з родиною, друзями. Всіх чекаємо!"

За словами Сергія Іванова, МХП разом з партнерами відкриє протягом наступного року до 20 гастростудій "Секрети шефа" в Україні.

фото: Наталія Кравчук

Також сьогодні відкривається новий "М‘ясомаркет" в Черкасах, а завтра - в Одесі. Це будуть восьмий та дев’ятий магазини мережі.