В Киеве открыли первую гастростудию "Секреты шефа" от МХП (укр)
Один із найбільших агроіндустріальних холдингів України МХП трансформується із сировинної компанії на кулінарну. Вже відкрито магазини нового формату "М‘ясомаркет" та першу точку мережі стріт-фуду "Döner Market".
А вчора в Києві запрацювала перша гастростудія "Секрети шефа". Це третій абсолютно новий формат, який пропонує партнерам та споживачам МХП.
Гастростудія "Секрети шефа" - це поєднання магазину, в якому можна купити свіже м’ясо, хліб, напої, продукцію кулінарії, а також фуд-корт, в якому представлені бургери, донери, салати, лимонади тощо.
"Секрети шефа" - це бездоганна якість продукції та високий сервіс. Це - найголовніше для МХП.
Всі нові формати, які ми відкриваємо разом із партнерами, відповідають високим критеріям якості та сервісу.
Ми будемо це жорстко контролювати", - наголосив Сергій Іванов, заступник Голови правління МХП з комерції, - "Нова гастростудія "Секрети шефа" - це смачне і затишне місце, де можна провести час з родиною, друзями. Всіх чекаємо!"
За словами Сергія Іванова, МХП разом з партнерами відкриє протягом наступного року до 20 гастростудій "Секрети шефа" в Україні.
Також сьогодні відкривається новий "М‘ясомаркет" в Черкасах, а завтра - в Одесі. Це будуть восьмий та дев’ятий магазини мережі.
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