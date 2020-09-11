"САМГАЗ" почав випуск лічильників газу з механічною термокомпенсацією

На початку вересня 2020 року компанія "САМГАЗ" виготовила першу партію лічильників газу з механічною термокомпенсацією.

Це перший і єдиний тип лічильника газу з механічним пристроєм термокомпенсації, виробництво якого розпочато в Україні.

Створення нового лічильника газу ТМ "САМГАЗ" відбулось завдяки наполегливій роботі талановитих інженерів, незважаючи на карантинну зупинку через COVID-19.

Новий лічильник газу успішно пройшов державні сертифікаційні випробування та отримав дозвіл на виробництво.

Відтепер потреби споживачів у лічильниках газу з термокомпенсацією будуть забезпечені вітчизняним виробником – компанією "САМГАЗ". До кінця 2020 р. на заводі "САМГАЗ" буде виготовлено 150 тис. лічильників газу з термокомпенсацією.

Андрій Марков, засновник компанії "САМГАЗ": "Проект випуску лічильника газу з механічною термокомпенсацію був для нас амбіційнім завданням. Його реалізація проходила на тлі зупинки виробництва на заводах з випуску компонентів лічильника по причині пандемії COVID-19. Я вдячний колективу компанії, нашим талановитим інженерам, технікам, партнерам, які разом змогли в короткий термін та не зважаючи на складнощі провести дослідження, випробування, сертифікацію й налагодження серійного випуску нового для України лічильника газу з механічним термокомпенсатором. Це був захоплюючий проект".

Додаткова інформація: компанія "САМГАЗ" є провідним українським виробником обладнання для вимірювання та обліку газу. Основна продукція компанії – побутові та комунальні лічильники газу ТМ "САМГАЗ". За роки роботи "САМГАЗ" було виготовлено, встановлено та успішно експлуатується близько 4 мільйонів лічильників газу.