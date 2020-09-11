"САМГАЗ" начал выпуск счетчиков газа с механической термокомпенсацией
В начале сентября 2020 года компания "САМГАЗ" изготовила первую партию счетчиков газа с механической термокомпенсацией.
Это первый и единственный тип счетчика газа с механическим устройством термокомпенсации, производство которого начато в Украине.
Создание нового счетчика газа ТМ "САМГАЗ" произошло благодаря упорной работе талантливых инженеров, несмотря на карантинную остановку из-за COVID-19.
Новый счетчик газа успешно прошел государственные сертификационные испытания и получил разрешение на производство.
Отныне потребности потребителей в счетчиках газа с термокомпенсацией будут обеспечены отечественным производителем – компанией "САМГАЗ".
До конца 2020 г. на заводе "САМГАЗ" будет изготовлено 150 тыс. счетчиков газа с термокомпенсацией.
Андрей Марков, основатель компании "САМГАЗ":
"Проект выпуска счетчика газа с механической термокомпенсацией был для нас амбициозной задачей.
Его реализация проходила на фоне остановки производства на заводах по выпуску компонентов счетчика по причине пандемии COVID-19.
Я благодарен коллективу компании, нашим талантливым инженерам, техникам, партнерам, которые вместе смогли в короткий срок и несмотря на сложности провести исследования, испытания, сертификацию и налаживание серийного выпуска нового для Украины счетчика газа с механическим термокомпенсатором.
Это был захватывающий проект".
Дополнительная информация: Компания "САМГАЗ" является ведущим украинским производителем оборудования для измерения и учета газа. Основная продукция компании – бытовые и коммунальные счетчики газа ТМ "САМГАЗ". За годы работы "САМГАЗ" было изготовлено, установлено и успешно эксплуатируется около 4 миллионов счетчиков газа.
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