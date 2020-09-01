Організаторам "піраміди" B2B jewelry повідомили про підозру

Організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

При цьому, у відомстві не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Але, найімовірніше, йдеться про мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якій були зафіксовані на фото з проведення операції СБУ.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб.

"Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.

Діяльність проекту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори піраміди з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис доларів кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів.

"За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в м. Одеса, вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проекту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення.

Припинено протиправну діяльність організованої групи прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ", - додали в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадуємо:

27 серпня Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Засновник фінансової "піраміди" B2B jewelry Микола Гонта повідомив, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістило СБУ.