Засновник "піраміди" B2B jewelry заявив, що мережа працює в звичайному режимі і збирається судитися з СБУ

Засновник фінансової "піраміди" B2B jewelry Микола Гонта повідомив, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістило СБУ.

Про це він повідомив у відеозверненні до вкладників 28 серпня.

"У мережі масово почали з'являтися повідомлення про блокування мережі ювелірних магазинів b2b jewelry.Магазини працюють в звичайному режимі, в цьому ви можете переконатися, відвідавши будь-який салон в своєму місті....

Оскільки інформація, яка розлетілася в інтернеті не відповідає дійсності наші юристи вже готують позови про спростування і компенсації моральної шкоди", - повідомив Гонта.

Також він закликав журналістів поспілкуватися з ним для отримання правдивої інформації.

Нагадуємо:

27 серпня Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.